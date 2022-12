Marano, raccolta rifiuti (la mattina è anche caos viabilità) e scuole al gelo. Proteste a non finire

360 Visite

Raccolta rifiuti sempre più nel caos, eseguita di mattina con il risultato di paralizzare le strade. L’obiettivo, chiaramente, è quello di risparmiare soldi per gli straordinari e notturni. La città però è sporca, sempre più sporca. Proteste a non finire anche sul fronte della viabilità e da diversi genitori delle scuole Amanzio e Ranucci, che denunciano la mancata accensione dei riscaldamenti, segnalando che molti bimbi sono a letto con febbre. Una situazione ingarbugliatissima, insomma. Il Comune è ormai in balìa delle onde: non c’è un solo aspetto della vita pubblica di Marano che funzioni in maniera quanto meno dignitosa.













