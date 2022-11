Ospedale Villa Betania: aggredisce un’infermiera. Denunciato

103 Visite

Ieri mattina gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Villa Betania per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di personale sanitario.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un’infermiera del 118 la quale ha raccontato di essere intervenuta presso la metropolitana di Scampia per una persona priva di sensi la quale, trasportata in ospedale, mentre era in attesa di essere visitata, l’aveva aggredita senza alcun motivo colpendola con un calcio.

Gli agenti hanno rintracciato e identificato l’aggressore per un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per percosse.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS