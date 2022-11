Frana Casamicciola, Di Fenza lancia la raccolta fondi per popolazione colpita: “Governo dichiari stato di emergenza”.

237 Visite

Da Casamicciola ci giungono immagini e filmati spaventosi che illustrano i danni registrati sull’isola a causa di una frana di grandissima portata. Questa mattina alle 5 un fiume di fango e detriti ha letteralmente spazzato tutto quello che ha trovato sulle strade del comune ischitano. Il Governo dichiari subito lo stato di emergenza per Ischia, la situazione è gravissima. È quanto afferma il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza. Le notizie che giungono dall’isola non sono rassicuranti, dieci edifici sono crollati, ci sono diverse abitazioni a rischio, registriamo 1 morto accertato e 12 dispersi, definirla tragedia è poco. Ci auguriamo che la conta delle vittime si fermi qui. Il maltempo sta accentuando le difficoltà, siamo certi che non mancherà il sostegno delle istituzioni. Serve uno stanziamento ad hoc di risorse per salvaguardare le aree colpite dell’Isola, la Regione e il Governo faranno la loro parte. Ho lanciato sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per aiuatare la popolazione colpita, uniamoci e diamo tutti il nostro contributo. Ha concluso il capogruppo di Centro Democratico Di Fenza.

https://gofund.me/ced6750c Link per le donazioni:













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS