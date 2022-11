1.045 Visite

Inizia la stagione delle allerte meteo e delle più o meno giustificate chiusure delle scuole. Domani chiuse a Mugnano, come ad ordinanza sindacale, per Marano, allo stato, nessuna chiusura scuole ma decisioni ancora in itinere. Chiuderà, verosimilmente, il cimitero e la villa comunale del Ciaurro. Si ricomincia, dunque, così come ci eravamo lasciati mesi fa.













