NAPOLI, SOSPENSIONE ZTL PIAZZA DANTE. ACAMPORA (PD): SCELTA GIUSTA E LOGICA, MA SOPRATTUTTO DI  BUON SENSO

il Capogruppo PD Acampora Gennaro : Scelta logica e giusta, ma soprattutto di buon senso, da parte dell’amministrazione comunale quella di sospendere e spegnere i dispositivi della ztl di piazza Dante, dopo la conclusione della fase di pre-esercizio del 30 novembre.

In questo modo cosi come il Partito Democratico ha sin da subito segnalato, si potrà e dovrà lavorare per incrementare il trasporto pubblico con collegamenti fra periferia e centro e cosi migliorare anche i tempi di collegamento della metropolitana con incremento di nuovi treni nel prossimo anno.

Scegliere di mantenere la ztl in questa fase, significava aumentare smog e traffico nelle arterie vicine piazza dante e strade parallele che sarebbero state ugualmente usate.

L’ amministrazione in questa fase dovrà valutare bene anche nuovi processi di viabilità e mobilità senza scelte improvvisate o scollegate dalla realtà dei problemi quotidiani.

Bisogna invece lavorare nel lungo periodo, migliorando trasporto pubblico e sviluppando le aree di parcheggio periferiche vicine agli snodi della metropolitana cittadina.













