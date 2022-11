Palazzo Santa Lucia, pezzi di cornicione si staccano dopo le forti piogge

Un palazzo fatiscente, una volta di proprietà delle Ferrovie dello Stato ora della Regione è da tempo che è in condizioni fatiscenti. E infatti ci sono a disposizione per la ristrutturazione, addirittura dieci milioni di euro, ma ancora tutto e fermo. L’importante che oggi, un sabato piovoso, non ci sono state conseguenze disastrose.

Dopo le battenti piogge di questa mattina alcuni cornicioni di Palazzo del governo regionale, a Santa Lucia, sede del presidente Vincenzo De Luca si sono staccati e crollati proprio innanzi l’ingresso principale. Per fortuna, al momento del tragico evento, non c’era nessuno.