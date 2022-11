Marano, altro che problemi risolti: niente raccolta in tanti punti anche stanotte. In futuro si raccoglierà di mattina, ma non andrà in porto

148 Visite

Non hanno risolto nulla, almeno per ora, nonostante gli annunci di qualche politico o le rassicurazioni del Comune, che lasciano sempre il tempo che trovano. Anche stanotte mancato prelievo dei rifiuti in tante zone. I motivi? L’azienda Tekra non ha ancora pagato lo stipendio di ottobre agli operai ma a rimetterci sono soprattutto i cittadini virtuosi e perbene, non certo i tre commissari o l’azienda che tra pochi giorni lascerà Marano.

I problemi ci sono e ve ne saranno di più nei prossimi mesi, quando dovrebbero scattare le nuove modalità di raccolta dei rifiuti, da effettuare la mattina e non più di notte. Questa modalità, vedrete, non andrà in porto e a “piangersi” la grana sarà il prossimo sindaco. Non andrà in porto per motivi logistici (la raccolta al mattino è sempre scomoda a Marano) e anche perché gli operatori ecologici si vedrebbero privati degli straordinari per il notturno. Alla fine non se ne farà nulla, come accadde sette anni fa quando a Marano si insediò la Eco Ego. Tempo al tempo e le “zelle” verranno definitivamente a galla.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS