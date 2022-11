La Francia nega l’ingresso a 123 migranti sui 234 della Ocean Viking

76 Visite

I migranti sbarcati dalla nave ong sono stati trattenuti in una «sala d’attesa» e interrogati: un primo «screening» per sapere se fossero in possesso dei requisiti per ottenere la protezione internazionale. Chi passa questo primo esame viene di solito avviato in un centro di accoglienza dove la risposta definitiva per la richiesta di asilo arriva in genere dopo circa un anno e mezzo. Una parte degli aventi diritto verrà ricollocata in altri Paesi Ue con i quali Parigi ha stretto rapporti di collaborazione.

I respingimenti non sono immediatamente operativi: di solito viene consegnato ai migranti un provvedimento di espulsione, ma non sono rari i casi di fuga.