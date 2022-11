Napoli, approvate in consiglio delibere per un piano strategico di contrasto alla siccità

59 Visite

Approvate in consiglio sette delibere e le delibere di iniziativa consiliare per un piano strategico di contrasto alla siccità e sui compensi per i revisori dei conti di ABC

Successivamente alla discussione sui regolamenti, l’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta ha illustrato la delibera 318, che prevede l’acquisto dei locali terranei siti in Palazzo San Giacomo con ingresso da via Imbriani n. 21, di proprietà della società Generali Real Estate SGR S.p.A. – Fondo Toscanini. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione delle opposizioni.

L’assessora all’Urbanistica Laura Lieto ha quindi illustrato la delibera 379 relativa a una variazione di bilancio per il recupero a carico della società Mascagni srl dell’anticipazione concessa, da destinare alla fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento di completamento del dipartimento di Medicina e Chirurgia a Scampia. La delibera è stata approvata a maggioranza per appello nominale, con 26 voti favorevoli e l’astensione del consigliere Lange.

Approvata a maggioranza, con 25 voti favorevoli e l’astensione del consigliere Lange, anche la delibera 341, illustrata dall’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese, sulla variazione al bilancio 2022-24 che prevede misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa.

Dopo la verifica del numero legale chiesta dal consigliere Guangi, constatata in 26 presenti, è stata approvata per appello nominale, con 31 voti favorevoli e 1 astenuto, anche la delibera 402 che prevede modifiche e integrazioni alla sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 per interventi di riqualificazione di diversi impianti sportivi, di immobili comunali e di manutenzione della sede stradale in diverse aree della città, illustrata dall’assessore al Bilancio Baretta. Nel dibattito sono intervenuti Nino Simeone ( Napoli libera) che ha posto l’attenzione sul palazzetto sportivo ‘Mario Argento’, per il quale ha ritenuto che sarebbe stato opportuno prevedere stanziamenti per la riqualificazione. Rosario Palumbo (Cambiamo!) ha annunciato voto favorevole alla delibera e Massimo Cilenti (Napoli libera) che ha evidenziato l’importanza della riqualificazione degli immobili comunali destinati ad uso sociale per i bisogni delle nuove povertà, come la cittadella dello Sport a Ponticelli, mai entrata in funzione. Sullo stadio Maradona, ha detto Cilenti, va aperto un focus importante per rivedere la convenzione, che è perdente per la città.

L’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso ha quindi illustrato la delibera 403, una vicenda complessa che riguarda impianti utilizzati nella zona di Bagnoli Coroglio e affidati, in momenti e con modalità diverse, ad Acqua Bene Comune. Oggetto della delibera, la variazione di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per incamerare l’importo di oltre due milioni di euro che sarà trasferito al Comune di Napoli dal Commissario di Governo per la bonifica ambientale di Bagnoli; le risorse sono destinate al pagamento delle spese di esercizio di uno degli impianti. La delibera, dopo gli interventi dei consiglieri Fiorella Saggese (Insieme per il futuro) e Salvatore Guangi (Forza Italia), che ha annunciato voto contrario, è stata approvata a maggioranza per appello nominale, con 25 voti favorevoli, 6 contrari e un’astensione.

Approvata all’unanimità con voto nominale la delibera 412, che istituisce un nuovo capitolo di entrata finalizzato ad un fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita a decorrere dall’anno 2022, illustrata dall’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese. Questo atto, ha spiegato, consente di utilizzare risorse che arrivano in ritardo ed è fondamentale per garantire l’assistenza specialistica degli alunni disabili. La precedente amministrazione non aveva mai messo a bilancio l’assistenza specialistica, ha precisato. Il presidente della commissione Politiche Sociali Massimo Cilenti ha sottolineato l’importanza di aver istituito per la prima volta un capitolo di bilancio denominato Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Una istanza presentata a giugno 2022 da parte dell’azienda ospedaliera Santobono Pausillipon è al centro della delibera 423, finalizzata al rilascio del permesso a costruire per interventi di nuova costruzione per il più grande polo pediatrico del mezzogiorno. Nell’illustrare la delibera, la vicesindaco Laura Lieto ha chiarito la natura degli interventi: adeguamento funzionale del blocco Ravaschieri; realizzazione di quattro corpi a blocco che verranno destinati al Cup, al deposito farmaci e alla direzione sanitaria, oltre alla realizzazione di un prefabbricato per il blocco operatorio sostitutivo. La deroga in questione, ha chiarito l’assessora, riguarda esclusivamente i limiti di densità edilizia previsti dal Piano regolatore per quell’area. Dopo l’intervento del presidente della commissione Urbanistica Massimo Pepe, che ha ricordato l’importanza di non perdere i finanziamenti regionali e del Pnrr destinati all’opera, la delibera è stata votata per appello nominale e approvata con 29 voti favorevoli e l’astensione del consigliere Lange.

Iris Savastano (Forza Italia) ha poi illustrato la proposta di iniziativa consiliare da lei firmata insieme al collega Salvatore Guangi (Forza Italia) che ha ad oggetto un piano strategico di contrasto alla siccità, da realizzarsi attraverso invasi. La presidente della commissione Salute e Verde Fiorella Saggese ha ricordato il lavoro svolto per l’approvazione della proposta in commissione, che deve essere condivisa in un’ottica di azioni positive di contrasto ai cambiamenti climatici Dopo il parere favorevole dell’assessore Mancuso, la delibera è stata approvata all’unanimità per appello nominale con 32 voti favorevoli.

L’Aula ha quindi proseguito i suoi lavori con la elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli. Con 27 voti è stato eletto Giuseppe Battaglia. Eletto anche il collegio dei revisori dell’azienda speciale Acqua Bene Comune. Sono stati eletti componenti effettivi Emanuele Gennaro Lattanzi, Maurizio Bastoni e Paola Giordano. Componenti supplenti sono stati eletti Paolo Forino e Ilenia Sala. Il consigliere Guangi ha chiesto quindi la verifica del numero legale, constatata in 22 presenti.

Il presidente della commissione Bilancio Walter Savarese ha quindi illustrato la delibera di iniziativa consiliare a sua firma e a firma della presidente Amato relativa ai compensi per i revisori dei conti di ABC. Messa in votazione per appello nominale, la delibera è stata approvata a maggioranza con 21 voti favorevoli e l’astensione del consigliere Lange. Esauriti tutti i punti all’ordine dei lavori la seduta è stata sciolta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS