PAIPAIS ADERISCE A GRUPPO ‘MANFREDI SINDACO’

“Mi sono sempre impegnato nell’interesse della città ed ora, al fianco del sindaco Manfredi, voglio contribuire ancora di più a cogliere i grandi risultati che i cittadini meritano – commenta Paipais -. L’Amministrazione ha già compiuto grandi passi in avanti ed abbiamo alcune sfide da vincere. Dopo il recente concorso bandito dal Comune, registreremo infatti le prime assunzioni che consentiranno di migliorare servizi e la qualità della vita dei cittadini. Poi con la rigenerazione urbana trasformeremo le periferie in territori sostenibili”.

La coordinatrice cittadina della lista ‘Manfredi Sindaco’ Angela Cammarota esprime “soddisfazione” per l’adesione del consigliere comunale Papais alla lista ‘Manfredi Sindaco’. “Lavorerà in piena sintonia con il gruppo consiliare che si arrichisce di un elemento in più.

La sua adesione deriva dal rapporto di stima e di fiducia nei confronti del sindaco e del gruppo: l’impegno di Paipais accrescerá la nostra azione politica e amministrativa”, aggiunge.

“È un vero piacere accogliere nel nostro gruppo il consigliere Paipais, giovane ed affermato professionista da sempre legato alle esigenze del territorio e con un percorso civico che lo accomuna alla nostra storia”, il commento del capogruppo Fulvio Fucito.

Nuovo consigliere per il gruppo ‘Manfredi Sindaco’. È stata formalizzata ieri l’adesione di Gennaro Demetrio Paipais al gruppo consiliare che fa riferimento al sindaco Gaetano Manfredi.