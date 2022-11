Il disastro rifiuti a Marano? Mentre Comune e Tekra si confrontano, a pagare dazio sono i cittadini che rispettano regole e modalità di conferimento. Non se ne esce così

510 Visite

Come risolvere il problema rifiuti a Marano? Per i commissari la soluzione è non conferire negli orari e giorni non previsti dal calendario. Dopo 10 anni di assoluta anarchia, dunque, ci si accorge che in alcune zone della città non ci sono regole. I commissari però fanno finta di non sapere che da oltre dieci nessuno controlla, nessuno sanziona, non ci sono telecamere. Quindi la crisi sorta negli ultimi giorni, conseguenza del braccio di ferro con la ditta Tekra, che ha comunicato ai suoi dipendenti di non essere in grado di pagare subito le spettanze di ottobre, causa l’omesso pagamento dei canoni da parte del Comune, non si risolve con i semplici appelli. Purtroppo occorrono operazioni straordinarie di riassetto del territorio. Pulizie altrimenti non se ne esce. Qualcuno lo faccia capire ai tre commissari ad oggi i peggiori mai visti all’opera in municipio.













