Marano, crollano calcinacci al primo vico Vallesana: altra strada chiusa. Residenti chiedono messa in sicurezza

Crollano calci dal palazzo, semi abbattuto da tempo immemore, del primo vico Vallesana. Gente in strada, bloccano strada, chiedono messa in sicurezza. Alla fine arrivano vigili urbani, vigili del fuoco e tecnici comunali. Strada chiusa, l’ennesima, a ridosso di quell’altra strada già chiuso, sempre a via Vallesana. E ora si profila l’ennesimo caos viabilità per ente ormai in balìa delle onde. Su tutti i fronti.













