Marano, disastro rifiuti: la ditta Tekra comunica ai dipendenti che il pagamento delle spettanze slitterà perché il Comune è inadempiente

826 Visite

La ditta Tekra, che tra poche settimane lascerà la città, ha comunicato in data 4 novembre ai propri dipendenti che slitterà il pagamento della mensilità di ottobre a causa dell’omesso pagamento, da parte del Comune, dei canoni mensili a partire da luglio. La situazione sul fronte rifiuti, dunque, si fa sempre più incandescente: da un lato il Comune si rivolge ai cittadini, chiedendo loro di essere più virtuosi, ma senza in alcun modo accennare ad operazioni di riassetto del territorio, dall’altro, invece, la ditta chiede il conto all’Ente e dichiara di essere impossibilitata a pagare gli operatori ecologici. Un macello, insomma, con i commissari che non hanno ancora capito la gravità della situazione e che non sanno che controlli per chi conferisce in modo errato sul territorio non se ne fanno da circa dieci anni. Nessuno controlla il conferimento dei cittadini. Ma nemmeno questo sanno?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS