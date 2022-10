Tre sosia per coprire la fuga di Putin, la rivelazione del capo dell’intelligence ucraina

492 Visite

Tre sosia. Da usare in occasioni speciali, forse per coprire la fuga del presidente in difficoltà per le sorti del conflitto o addirittura occultare la sua morte. A rilanciare l’ipotesi che Vladimir Putin abbia dei sosia che compaiono in pubblico al posto suo è il maggiore generale Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina. In un’intervista al Daily mail sostiene che questo stratagemma è usato per celare la sua progressiva perdita di controllo all’interno del Cremlino, tra le crescenti indiscrezioni secondo le quali soffrirebbe di malattie come il morbo di Parkinson o cancro.













