Marano, 40 enne si toglie la vita impiccandosi a un albero

Ennesimo suicidio a Marano. Questa mattina C.I., di anni 40, poco dopo le ore 9:30, è stato rinvenuto impiccato ad un albero dell’appezzamento di terra di proprietà della famiglia, sito in via Marano Quarto, dal fratello della vittima ancora sotto choc. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che il giovane soffriva di una forte depressione che non gli ha lasciato scampo. La pandemia, che forse ci siamo lasciati alle spalle, ha probabilmente acuito molte sofferenze personali e molti stati di solitudine. Sta di fatto che un’altra vita umana sì è spezzata, lasciando increduli familiari e conoscenti. Un dramma nel dramma, perché, come accade in questi casi, per i familiari sarà molto difficile dimenticare quanto accaduto. Sul luogo della triste vicenda sono accorsi i carabinieri di Marano e personale sanitario.