127 Visite

PIANURA. Questa mattina intorno alle 5.00 i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in Via Evangelista Torricelli 372 per esplosione di ordigno. La detonazione non ha causato alcun danno o ferito. Indagini in corso per chiarire matrice dell’evento e dinamica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS