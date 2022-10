Calvizzano, ok del Ministero: arrivano 2 milioni e 500 mila euro per la rigenerazione urbana

136 Visite

Che vittoria! Che grande vittoria! Ho appena ricevuto dal Ministero dell’Interno una notizia fantastica per il nostro paese. È stato finanziato il nostro progetto da 5.000.000 milioni di euro, per opere di rigenerazione urbana, 2.500.000 milioni di euro andranno al Comune di Calvizzano (capofila) e la restante parte andrà al comune di Monte di Procida, nostro partner. È una grandissima soddisfazione per tutta la comunità. Con questo progetto potremo recuperare e riqualificare gli spazi urbani del centro storico, Piazza Umberto I e via Pietro Nenni con la riorganizzazione ed il riordino del traffico veicolare e pedonale, rimuovendo le barriere architettoniche d’intralcio ai disabili.

Avremo un paese totalmente ammodernato e funzionale, nuovo, bello, all’avanguardia. Ci abbiamo lavorato a lungo, i nostri tecnici si sono impegnati giorno e notte e alla fine i risultati sono arrivati. L’obiettivo è quello di riqualificare il nostro territorio, per ridare dei marciapiedi nuovi e una viabilità nuova al centro storico, per congiungere le arterie principali del paese ai luoghi di aggregazione che sono presenti sul territorio.

Alla luce di questa vittoria desidero ringraziare personalmente il Sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese, persona stimata e sempre disponibile, con il quale in questi mesi abbiamo lavorato duramente. Favoriremo scambi culturali inerenti tra la risorsa “Terra”, fiorente a Calvizzano, e la risorsa “Mare”, per la quale è rinomato Monte di Procida, favorendo visite della popolazione anziana verso le loro località marine e verso le colture agricole nostrane. Oltre ad uno scambio che coinvolga anche le associazioni del III Settore e di promozione sportiva soprattutto in considerazione del fatto che il Comune di Monte di Procida è stato nominato Comune Europeo dello Sport 2023.

Ringrazio il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Pasquale Napolano, e tutti gli uffici comunali, che hanno impiegato risorse ed energie per ottenere questo risultato. Grazie all’amministrazione comunale, Assessori e Consiglieri tutti sempre presenti e collaborativi. Oggi esultiamo tutti, oggi prendiamoci questa bella soddisfazione che migliorerà la vita di tutti noi. Basta solo tanto amore e tanta passione per fare le cose e noi ce l’abbiamo. Avanti così! – Questo è quanto scrive il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi in una nota diramata sulle sue pagine social.

