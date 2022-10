A Villaricca rimosso il murale sorto in un’area pubblica fresca di restyling

70 Visite

Rimosso stamani, come disposto dal commissario straordinario di Villaricca, il prefetto Rosalba Scialla, il murale realizzato in un’area pubblica appena ristrutturata dall’amministrazione che guida l’ente sciolto per camorra. Il murale era dedicato a un giovane, E.F., che ha perso la vita in un incidente stradale. In piazza Amendola, a pochi passi dalla scuola Cartesio, a coordinare le operazioni gli agenti di polizia dispiegati dalla questura di Napoli. .













