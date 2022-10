Napoli, polizia locale: demolito altare votivo abusivo

77 Visite

Prosegue la collaborazione della Polizia Locale di Napoli con la DDA della Procura della Repubblica di Napoli finalizzata alla rimozione di targhe, murales ed altarini votivi presenti nel territorio cittadino, realizzate senza alcuna autorizzazione che, a seguito delle indagini, sono risultate essere riconducibili ad esponenti della malavita locale.