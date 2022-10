Scampia, è il gran giorno: apre i battenti la facoltà di Medicina

67 Visite

Ci sono voluti tanti anni, 25 in totale, e molta pazienza ma oggi finalmente si inaugura Complesso Scampia, la nuova sede dell’Università degli Studi Federico II in viale della Resistenza. Il taglio del nastro è affidato al rettore Matteo Lorito insieme alla madrina Zeudi Di Palma, studentessa federiciana e Miss Italia 2021, oltre che impegnata nel volontariato. Con il rettore ci sarà il ministro dell’Università e della Ricerca Cristina Messa, il governatore Vincenzo De Luca, e il sindaco Gaetano Manfredi. Nell’Aula magna da 520 posti ci saranno i primi cento studenti di Professioni Sanitarie (in totale saranno oltre 600) che inizieranno le lezioni oggi, tanti alunni delle scuole di Scampia, rappresentanti della Municipalità, del Comune, della Regione e della Federico II, e in prima fila insieme ai rettori Tessitore, Marrelli, De Vivo, Trombetti anche Antonio Bassolino che siglò quel documento. Ma in aula ci saranno anche i rappresentanti delle associazioni e dei comitati, quelli che hanno tenuto unito il quartiere quando Gomorra non era neanche un film ma la realtà della faida.













