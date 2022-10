Basket, terza sconfitta consecutiva per Pozzuoli

Terza sconfitta consecutiva per Pozzuoli al termine di una partita giocata sottotono dalla compagine flegrea che è stata sempre sotto nel punteggio. I gialloblù pagano i tanti errori in fase realizzativa e un primo quarto che alla fine ha pesato notevolmente sul risultato finale. Un primo parziale da dimenticare per la Virtus Pozzuoli che sbaglia tantissimo sia dal pitturato che dal perimetro consentendo a Monopoli di chiudere al termine dei primi 10′ sul 30-5. Strigliati a dovere dal loro tecnico i gialloblù nel secondo parziale entrano sul parquet con un piglio diverso. Tamani non sbaglia un colpo sotto le plance e infila più volte la retina. La rimonta dei puteolani parte proprio da lui, così Pozzuoli infila anche tre triple (parziale di 28-17) e flegrei che chiudono a metà partita sul 47-33. Nel terzo quarto Pozzuoli riesce ad arrivare fino al -12 (54-42) ma sbaglia tre azioni offensive consecutive su tre errori degli avversari che gli avrebbero consentito di ridurre ancora il distacco. Poi, i giovani di Tagliaferri e Spinelli crollano e non riescono più a riaprire il match. Finisce 78-54.

WHITE WISE BASKET MONOPOLI-VIRTUS BAVA POZZUOLI 78-54

WHITE WISE BASKET MONOPOLI: Ballabio 20 (5/9, 2/3), Bastone 16 (5/15, 1/3), Ingrosso 9 (1/1, 2/3), Moretti 9 (0/2, 2/2), Ragusa 6 (3/5, 0/0), Annese 6 (0/4, 1/3), Martini 4 (0/5, 1/1), Cusenza 3 (0/2, 1/3), Tartamella 3 (0/1, 1/1), Da Rin 2 (0/1, 0/1), Bellantuono (0/0, 0/2), Diomede (0/0, 0/0). All. Salvemini

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Sirakov 10 (1/2, 1/5), Cagnacci 10 (2/4, 1/2), Tamani 9 (4/8, 0/1), Mehmedoviq 6 (2/7, 0/1), Thiam 6 (3/6, 0/0), Cucco 4 (0/2, 1/4), Venier 3 (0/0, 1/5), Greggi 2 (0/5, 0/2), Miaffo 2 (1/2, 0/1), Simonetti 1 (0/0, 0/1), Spinelli 1 (0/1, 0/1), Scotto Lavina (0/0, 0/0). All. Tagliaferri

ARBITRI: Guarino – Servillo

NOTE: Parziali 30-5, 47-33, 65-45. Tiri liberi: Monopoli 17/21 – Pozzuoli 16/27. Usciti per 5 falli: nessuno.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli