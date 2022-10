Colto da un malore sul lavoro: 54 enne di Arzano muore nel Napoletano

147 Visite

Tragedia in via Provinciale di Caserta, lo stradone che collega il quartiere di San Pietro a Patierno con Casavatore e Casoria. Un uomo di 54 anni, Pasquale M., stava tinteggiando la serranda di un’attività commerciale quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato dalla scala su cui si trovava, rovinando a terra. Per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile ogni tentativo di tenerlo in vita. Il 54enne è morto sul colpo tra lo choc dei presenti. Molto probabilmente a causare il decesso sarebbe stato un malore che ha improvvisamente colpito l’uomo, facendolo di fatti poi cadere. Un malore, dunque, che si è rivelato fatale, scrivendo così un nuovo nome nel libro delle morti bianche che sembra non conoscere fine. Tra i primi ad accorrere sul posto gli agenti del Commissariato Secondigliano, diretti dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito. I poliziotti hanno subito circoscritto l’area in questione per i rilievi di rito. Dalle prime informazioni, sembra che l’uomo fosse cardiopatico. La notizia della sua morte ha suscitato una forte onda emotiva tra incredulità e commozione. Tutti ricordano l’uomo, originario di Arzano, come un onesto lavoratore, una persona perbene e non riescono a darsi pace alla notizia della sua morte.

Di Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS