La voce del cittadino. Marano, perdita idrica di via Padreterno? Perdete ogni speranza

Gentile direttore, lo sappiamo: al Comune non sono in grado di fare quasi più nulla. Ma sono costretto, mio malgrado, a risegnalare l’incresciosa questione di via Padreterno. Questa perdita idrica è lì da mesi e mesi. Poi qualcuno si sorprende quando si aprono voragini o ci sono edifici a rischio crollo. La colpa di chi è? Lo sappiamo tutti, tranne i commissari che guidano (male) il municipio.

Vincenzo (Marano)













