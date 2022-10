Sold out per il Won Gala dinner a Palazzo Reale. La “iena” Nicolò De DeVitiis conduce la serata

Vigilia di successi per il Won (Women of Naples) Gala dinner che, a poco più di 24 ore dal debutto della prima edizione, registra un tutto esaurito.

La generosità dei napoletani ha permesso, infatti, di vendere tutti i biglietti necessari per partecipare alla serata e quindi alla cena che si svolgerà mercoledì 12 ottobre nella suggestiva cornice di Palazzo Reale in piazza del Plebiscito a Napoli.



Ideatori della serata e fondatori della Onlus Oromuto, Giada Filippetti,

Amalia Giordano e Gennaro Bottigliero., La mission del progetto è quella di raccogliere fondi per finanziare nuove attività imprenditoriali al femminile in quartieri difficili di Napoli. Infatti sono state proprio le donne a pagare il più caro il peso della pandemia prima e della crisi finanziaria poi, provocata dal conflitto in Ucraina.

Presentatore della serata la “iena” Nicolò De DeVitiis, noto al grande pubblico per la sua partecipazione in tv in qualità di Inviato de «Le Iene» e conduttore di programmi come «Dance Dance Dance» , «Storytellers» e di importanti manifestazioni culturali come il Giffoni 50. Sarà affiancato nella conduzione dall’attrice napoletana Diletta Acanfora.