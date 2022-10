Ignazio La Russa presidente del Senato senza i voti di Forza Italia

47 Visite

Ignazio La Russa è i nuovo presidente del Senato. L’esponente di Fratelli d’Italia ha ricevuto 116 voti (su una maggioranza di 104), 65 le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l’Aula, e altrettanti per Calderoli. Alla votazione non hanno partecipato i senatori di Forza Italia, con i voti decisivi all’elezione di La Russa che sono arrivati inevitabilmente dall’esterno della maggioranza. La seconda carica dello Stato dopo l’elezione ha portato un mazzo di rose bianche per Liliana Segre ricevendo gli applausi dai banchi del centrodestra, Forza Italia compresa, ma anche dall’opposizione.

“Non ci crederete ma non l’ho preparato minimamente un discorso ma certamente prima dei ringraziamenti, che sono abituali e sentiti, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votano e quelli che si sono astenuti e, se mi consentite, quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra”, ha detto prendendo la parola a Palazzo Madama. Nel suo discorso la Russa ha assicurato: “Sarò inflessibile nel difendere nella stessa maniera i diritti della maggioranza e quelli dell’opposizione. Mi troverete pronto su questo”. Nel suo primo discorso da presidente del Senato ha toccato diversi temi dalla sicurezza sul lavoro alla guerra in Ucraina, e ha citato una frase di Sandro Pertini: “Nella vita è necessario saper lottare non solo senza paura ma anche senza speranza”. “Una frase – ha detto – che mi ha sempre ispirato su come comportarmi, una frase di un presidente di estrazione non proprio come la mia”.













