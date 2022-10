Gragnaniello operato al cuore. “Sta bene”

78 Visite

Enzo sta bene, la moglie, Serena Guarino, sposata in maggio dopo anni di relazione, lo ha lasciato ieri sera in ospedale, rinfrancata dopo la grande paura. Perché di grande paura, si è trattato.

Enzo Gragnaniello, è di lui che stiamo parlando, martedì sera era da poco sceso dal palco di Camigliano, in provincia di Caserta, quando dopo aver salutato i numerosi fans concedendo autografi e selfie, ha detto alla moglie di avvertire uno strano peso in petto. Un infarto. Per fortuna preso in tempo. Il sessantasettenne cantautore napoletano è stato portato infatti di corsa all’ospedale civile di Caserta dal 118 dove i medici hanno cercato di ridurre al minimo il danno impiantando uno stent cardiaco.













