Afragola, tentata rapina in tabaccheria e spari: carabinieri libero dal servizio sventa il colpo

Tentata rapina ad una tabaccheria di Afragola, in provincia di Napoli; questa volta, però, il colpo è saltato per merito di un carabiniere, libero dal servizio, che è prontamente intervenuto e ha bloccato uno dei due criminali dopo una colluttazione durante la quale sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco. È avvenuto intorno alle 13 di oggi, 12 ottobre, in via Dario Fiore, prosecuzione di corso Italia, al centro del popoloso comune del Napoletano, negli ultimi giorni teatro di diversi episodi di questo tipo.

La dinamica non è stata ancora ricostruita del tutto. I rapinatori sarebbero stati in due, avrebbero fatto irruzione armati di pistola. All’interno c’era il militare, che si sarebbe lanciato su di loro per bloccarli; nella colluttazione i criminali avrebbero esploso due colpi, che fortunatamente poi si sono rivelati a salve. Il carabiniere è riuscito a bloccare uno di loro, mentre l’altro è scappato ed è ora ricercato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, per medicare sia il militare sia il criminale bloccato.













