“Scaraventata a terra da due ladri che mi hanno rubato un vecchio scooter”. Il racconto di una 36 enne di Marano. I fatti al Vomero

Avvicinata da due giovani malviventi e scaraventata a terra per rubare uno scooter, una vecchia Honda sh. E’ la disavventura capitata qualche ora fa a una 36 enne di Marano, M.P., che viaggiava a bordo del suo vecchio scooter in viale Michelangelo, al Vomero. “Erano a bordo di un motorino, si sono avvicinati, uno di loro mi ha colpito con un calcio in una ruota – racconta la vittima – Sono caduta a terra e loro si sono portati via lo scooter. Rientravo a Marano dopo aver fatto una commissione”.













