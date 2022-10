Napoli, a Cremona mini turn over: in campo Ostigard

168 Visite

LE ULTIME SUL NAPOLI

Spalletti ritrova Osimhen in gruppo (per la panchina, al massimo) e dovrebbe ruotare alcuni elementi dopo lo sforzo di Amsterdam. Rientrano Mario Rui a sinistra e Politano nel tridente, poi non mancano i ballottaggi: Ostigard potrebbe far rifiatare Rrahmani, in mediana Ndombele può far rifiatare uno tra Zielinski ed Anguissa mentre in attacco potrebbe toccare stavolta a Simeone mentre a sinistra a completare il tridente potrebbe esserci Elmas con Kvaratskelia inizialmente in panchina.

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri: Meité. Ascacibar; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers. All. Alvini

Ballottaggi: Ascacibar-Escalante 55%-45%, Lochoshvili-Chiriches 55%-45%, Meité-Castagnetti 55%-45%, Dessers-Ciofani 51%-49%

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Elmas. All. Spalletti

Ballottaggi: Ostigard-Rrahmani 55%-45%, Ndombele-Zielinski/Anguissa 55%-45%, Elmas-Kvaratskhelia 55%-45%, Simeone-Raspadori 51%-49%

ARBITRO: Abisso (De Meo-Mondin, IV: Sacchi, VAR: Di Bello, AVAR: Paganessi).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS