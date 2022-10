113 Visite

Nel quartiere Scampia, a Napoli, un 19enne è stato ferito con colpi di arma da fuoco, nei pressi del complesso popolare definito “Chalet Baku”. Il giovane è stato raggiunto dai proiettili a una gamba e a un braccio, e successivamente portato in ospedale per le cure. La polizia di stato è intervenuta sul posto per indagare sulla dinamica dell’accaduto.