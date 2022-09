SECONDIGLIANO: Violenze in famiglia. Maltratta la madre e il proprio fratello minacciandoli in vivavoce negli uffici della caserma dei carabinieri. Arrestato

200 Visite

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia un 50enne di Secondigliano, già noto alle forze dell’ordine. Per l’ennesima volta aveva chiesto denaro alla madre anziana e al fratello. I modi quelli di sempre, con insulti e minacce di morte.

I suoi familiari hanno deciso di denunciarlo, stanchi delle continue vessazioni e di quelle insistenti pretese di denaro, probabilmente mosse dalla sua tossicodipendenza.

E proprio mentre raccontavano tutto ai carabinieri che il 50enne ha telefonato ai familiari e poi sul numero della stazione. In vivavoce ancora insulti e promesse di morte. La gazzella dell’Arma a quel punto torna a casa delle vittime e davanti alla porta di ingresso c’era l’uomo violento che attendeva il ritorno di sua madre e di suo fratello.

E’ così finito in manette. Ora è in carcere, in attesa di raccontare la sua versione al giudice.













