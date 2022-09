L’Estate non è finita. A Qualiano continuano gli eventi. Dalla Finale Regionale di Miss Italia allo Zecchino d’Oro, tante le iniziative di fine estate in città

138 Visite

L’estate non è finita, a Qualiano continuano gli eventi. Dopo i successi delle iniziative targate amministrazione De Leonardis e Pro Loco Qualiano, anche in questo mese di settembre saranno diversi gli eventi che porteranno in piazza tanti cittadini di Qualiano che potranno continuare a vivere la città come mai prima d’ora. Dalle iniziative ludiche a quelle culturali, dalle manifestazioni musicali alla Finale Regionale di Miss Italia, non manca nulla nel cartellone di eventi promosso dell’assessore Bonaventura Cerqua

Si riparte sabato 10 settembre con la II edizione della Sagra della Patata, organizzata dalla Pro Loco che già nella prima edizione aveva riscosso un grosso successo.

Mercoledì 14 settembre, invece, torna a Qualiano Miss Italia con la Finale Regionale che si terrà nella restaurata Piazza D’Annunzio che si prepara ad accogliere tanta gente da ogni parte della Regione Campania.

Sabato 17 settembre, spazio alla musica per la III edizione del premio Corradino. Manifestazione organizzata dalla Pro Loco Qualiano in onore del maestro arrivato a Qualiano nel 1982 dove ha fondato a l’accademia musicale “Domenico Cimarosa” che impartiva lezioni di pianoforte gratuite per i cittadini

Domenica 18 settembre i protagonisti saranno i bambini con Lo Zecchino d’Oro. Dalle ore 10 fino alle 18 ci sarà la selezione nella sala consiliare, poi il Live Show in piazza del Popolo

Domenica 2 ottobre: Festeggiamenti in onore dei 100 anni della prima bandiera della Madonna dell’Arco di Qualiano con la processione, la Santa Messa ed a alle 20:30, in piazza D’Annunzio, il concerto dei Bottari della cantica popolare di Stany Roggiero.

Il cartellone si chiude sabato 15 ottobre con l’Holi Festival, la festa delle polveri. “Holi” è un festival tipico dedicato ai colori all’amicizia e all’amore, che si celebra come un inno alla gioia e al divertimento.

















