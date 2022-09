Argentina, attentato fallito a vicepresidente Kirchner. Un arresto

79 Visite

Un uomo è stato arrestato a Buenos Aires dopo aver tentato di uccidere la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner mentre saliva in macchina davanti alla sua abitazione.

L’attentato è stato ripreso in un video di TN Argentina in cui si vede una persona che punta un’arma al volto della Vicepresidente da distanza ravvicinata. L’uomo arrestato, un cittadino argentino, secondo quanto riferiscono i media locali è stato identificato.

Davanti alla casa di Cristina Kirchner si svolgeva una manifestazione di sostenitori che protestavano contro il processo per corruzione avviato nei suoi confronti.













