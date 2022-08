Forza Italia, si dimettono altri sette coordinatori del partito di Berlusconi

124 Visite

Antonella D’Alterio – Vice coordinatrice provincia di Napoli; Mario Codispoti – Coordinatore del comune di Castellammare di Stabia; Chiara Calabrese – Coordinatrice del comune di Lettere; Maria Attianese – Coordinatrice del comune di Casola di Napoli; Maria Felice Ferrara – Coordinatrice del comune di Santa Maria la Carità; Anna Ruggiero – Coordinatrice del comune di Sant’Antonio Abate; Mario Parenti – Coordinatore del comune di San Giuseppe Vesuviano. Sono altri sette i responsabili territoriali del movimento giovanile di Forza Italia a lasciare il partito di Berlusconi. A darne notizia è l’ex responsabile provinciale di Napoli di Forza Italia Giovani, Gennaro Calabrese, che ieri, insieme al coordinatore per la Penisola Sorrentina Luigi Vuolo, aveva già rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico.

“Oggi si segna la fine di una storia, definibile a tratti d’amore, poiché in questo partito ho investito 12 anni della mia vita e per oltre la metà ho ricoperto ruoli ed incarichi durante i quali ho profuso il massimo impegno, ho militato, ho creato aggregazione, ho avvicinato tanti giovani”, afferma Calabrese che ringrazia “l’onorevole Antonio Pentangelo, nostro faro e preziosa guida politica” e questi giovani “per aver condiviso esperienze in questi anni insieme, duranti i quali abbiamo sperimentato la politica su quel territorio che oggi viene lasciato a se stesso”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS