Napoli. Quaranta FDI: ASSESSORE FA IL BRINDISI E I TURISTI LASCIATI SOTTO IL SOLE

Nella giornata di Ferragosto l’assessore al turismo del comune di Napoli, Teresa Armato, si è recata al Gambrinus per fare un brindisi, con tanto di foto ricordo, per festeggiare il ferragosto. Contemporaneamente, decine di turisti, nonostante avessero anche prenotato la visita, sono rimasti fuori del Maschile Angioino senza la possibilità di poter entrare. Hanno trovato il portone sbarrato senza neanche un avviso che desse indicazioni sulla eventuale riapertura del sito. Egregio assessore non ci siamo, una città che punta sul turismo come uno dei fattori di sviluppo più importanti non può farsi cogliere in fallo in questo modo. Già scontiamo una situazione complessa, con cumuli di rifiuti ovunque e un trasporto pubblico inesistente, se a questo aggiungiamo figuracce di questo tipo il quadro è completo e di ritorno alle loro città certamente faranno una pubblicità negativa alla nostra città. Caro assessore, se lei non è in grado di svolgere questo ruolo così impegnativo allora sarebbe meglio che presentasse le dimissioni, ne guadagnerebbe lei in dignità e la città avrebbe sempre la speranza che la sostituiscono con un assessore più competente.

Antonio Quaranta Direttivo FDI Napoli













