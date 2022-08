Calvizzano, il Comune ottiene un finanziamento di 1 milione di euro per la realizzazione di un asilo nido pubblico

Il Comune di Calvizzano ha ottenuto un finanziamento per un importo pari a 1 milione di euro, nell’ambito delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la realizzazione un nuovo asilo nido comunale in Via Galiero, nello spazio adiacente il parcheggio. La proposta progettuale prevede la messa in opera di una struttura su un unico livello, senza barriere architettoniche per facilitare l’accesso e il transito di passeggini e di portatori di Handicap, un edificio nuovo e perfettamente funzionale, con aree e locali riservati ai bambini per giochi e intrattenimento, al personale e ai laboratori per attività di tipo culturale. Il nuovo asilo nido sorgerà nei pressi dell’area parcheggio che sarà utilizzata per la sosta temporanea, per consentire ai genitori di accompagnare i propri piccoli in totale sicurezza, senza che le auto in sosta blocchino o limitino il transito. E il locale si alimenterà con energia totalmente rinnovabile per garantire la massima sostenibilità, con un impianto fotovoltaico e uno termico solare.