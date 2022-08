244 Visite

Si comunica che per riscontrati problemi tecnici, il pagamento dei compensi dei componenti dei seggi elettorali per le elezioni amministrative 2018 è rinviato al giorno 24 agosto 2022.

Ci si scusa per il disagio. Nota stampa del Comune di Marano.

E ti pareva, mezza notizia buona e subito nasce l’intoppo.

