Marano, fondi Pnrr per asili e scuole: nessun finanziamento per la città. La commissione straordinaria è un flop totale

Sono state pubblicate le graduatorie per asili nido e scuole dell’infanzia. Parliamo di oltre 3 miliardi messi a disposizione dal Pnrr. Un investimento così grande, mai visto finora, per garantire l’educazione a bambine e i bambini e per aiutare moltissime famiglie. E ancora una volta Marano non ha ricevuto nessun finanziamento per nuove costruzioni di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia. Un’occasione persa per la Città che annaspa tra immobilismo e poca competenza nel produrre progettazione e richiesta per il PNNR , mentre la città muore sotto l’ incuria di un’amministrazione poco attenta e schiatta. La prima considerazione che viene alla mente è: a cosa è servito sciogliere il consesso civico se a distanza di mesi la situazione amministrativa non è cambiata per inettitudine e poca competenza nel gestire la cosa pubblica. La giunta Visconti – come pure quella Liccardo – furono sciolte anche per incapacità e sciattezza amministrativa per non aver amministrato l’ ordinario, cosa è cambiato con la commissione Prefettizia ? Nulla, si continua sulla stessa falsa riga, non resta altro da fare che sciogliere la commissione prefettizia da parte del Prefetto Palomba per ripristinare capacità e competenze amministrativa, anche perché con le amministrazioni politiche a perdere la faccia erano i partiti politici, con la commissione prefettizia perde la faccia lo Stato.

Michele Izzo