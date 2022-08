Marano, stadio vandalizzato nei giorni scorsi. Il cancello è ancora aperto…

75 Visite

Nei giorni scorsi lo stadio comunale di Marano, ormai giusto da tempo immemore, era stato al centro dell’ennesima vandalizzazione. Ignoti erano entrati nella struttura passando da un cancello che affaccia su via Di Vittorio. Ebbene, da quanto si evince dalle foto inviateci da un lettore, il Comune non si è nemmeno preoccupato di installare un lucchetto o uno straccio di strumento atto a chiudere (in modo decente) il cancello in questione.













