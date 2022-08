Lascia il calcio per donare il fegato alla mamma che necessitava di un trapianto

82 Visite

Lascia il calcio per salvare la madre gravemente malata. I fatti in Croazia, dove un calciatore di seconda divisione, Robert Komsic, attaccante di 23 anni, ha deciso di donare il 70 per cento del suo fegato alla mamma che necessitava di un trapianto. Ora Liliana stia bene e anche il fegato del calciatore si sta rigenerando. Un ritorno in campo, anche se in futuro, potrebbe dunque non essere impossibile.













