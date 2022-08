Resta agli arresti domiciliari il cardiologo Giuseppe De Martino, già tratto in arresto lo scorso 21 luglio dai carabinieri del Nas di Napoli, guidati dal Ten. Col. Alessandro Cisternino, in esecuzione di un’ordinanza degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dr.ssa Giovanna Cervo, a seguito delle indagini condotte e coordinate dai magistrati Fabrizio Vanorio (reati contro la pubblica Amministrazione) e Maria Di Mauro attualmente Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord.

La conferma è arrivata dal Tribunale del Riesame di Napoli nel corso dell’udienza che si è tenuta stamattina.

L’Ufficio di Procura ha depositato ulteriori risultanze investigative che hanno inchiodato il cardiologo. Tra tra queste gli incrementi economici di Giuseppe De Martino e della società della moglie, frutto della vendita dei device (pace maker, defibrillatori, e dispositivi medicali vari, tutti prodromici alla sua attività di elettrofisiologia interventistica) alla clinica mediterranea.

Secondo i magistrati in tre anni ha incrementato circa cinque milioni di euro.

Resta, dunque, saldo l’impianto accusatorio della procura di Napoli a cura degli inquirenti Fabrizio Vanorio e Maria Di Mauro nell’ambito dell’inchiesta che meno di un mese fa ha portato alla luce un giro di cartelle cliniche “ritoccate” e di interventi chirurgici mai eseguiti. De Martino, legato a Neuromed – Gruppo Patriciello, già a giudizio per omicidio colposo e per delitti contro la pubblica amministrazione, aveva con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, firmato cartelle cliniche dei pazienti e attestato la sua presenza in sala operatoria mentre in realtà si trovava in vacanza nel Trentino, a Madonna di Campiglio a sciare. E non solo. Per zittire i suoi collaboratori, li aveva perfino minacciati di trasferimento se non avessero fatto quello che diceva lui, costringendoli a somministrare farmaci di esclusiva competenza di medici anestesisti.