Si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione in via Marano-Quarto, in una zona angusta del territorio spesso teatro di incidente. L’auto, un’utilitaria, è danneggiata, feriti lievemente le persone che erano nell’abitacolo. Sul posto i vigili urbani del comune di Marano.













