Giugliano, successo (5-0) nel primo test con la Mariglianese

Prima vittoria stagionale per il Giugliano di Raffaele Di Napoli, impegnato in un test amichevole con la Mariglianese. Al Vallefuoco di Mugnano si impongono i gialloblu con un rotondo 5-0. Per la compagine neo promossa in serie C vanno a segno (nel primo tempo) Kyeremateng (rigore) e il neo acquisto Zullo, che raccoglie un corner di Felippe e mette alle spalle dell’estremo difensore mariglianese. Nella ripresa il Giugliano arrotonda lo score con Raffaele Poziello, Di Dio e Iglio. Di Napoli ha provato, per tutta la durata dell’incontro, il sistema di gioco (5-3-2) annunciato nel corso della sua presentazione avvenuta alcune settimane fa.













