Agenzie per il lavoro, Nappi (Lega): altro ‘miracolo’ di De Luca? La moltiplicazione della disoccupazione. Più di 500 persone rischiano di tornare a casa

95 Visite

“Questo sì che è un ‘miracolo’: la Regione invece di combattere la disoccupazione, la moltiplica. Palazzo Santa Lucia annuncia che potranno continuare ad operare solo quelle agenzie per il lavoro che abbiano almeno una sede in tre delle province campane. Una follia, che già prospetta drammatiche ripercussioni per gli occupati nelle agenzie che non rientrano nei parametri: più di 500 figure professionali che si occupano proprio di creare lavoro rischiano di restarne senza. È solo uno dei tanti paradossi nella regione con il tasso di disoccupazione tra i più alti d’Europa; per fermare il nuovo tentativo di affossare ulteriormente il lavoro in Campania, presenterò apposita interrogazione. Con quale coraggio, De Luca e i suoi continuano a parlare di ‘miracoli’ e a scherzare sulla pelle dei campani? Non si illudano, ci opporremo con tutte le forze anche contro quest’ultimo indecente ed ‘oscuro’ disegno”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale.

—













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS