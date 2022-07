235 Visite

SI COMUNICA CHE PER IMPREVISTI ED URGENTI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARTITORE IDRICO IN LOCALITA’ ROTONDA SAN MARCO, NELLA GIORNATA DI DOMANI 20/07/2022, DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13,00 POTREBBERO VERIFICARSI RIDUZIONI DELLE PORTATE IDRICHE NEL TRATTO SAN ROCCO E TRAVERSE IN DIREZIONE MARANO.

Nota stampa Comune Marano













