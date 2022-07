Draghi in Senato, il discorso: “Dimissioni sofferte, siete pronti a ricostruire il patto di maggioranza?”

105 Visite

Draghi al contrattacco. Pnrr, «vera agenda sociale» per ridurre le diseguaglianze. Sui tassisti va in crisi Gasparri; Suo balneari Salvini scuote la testa: nostalgia del Papete?

Ore 10:10 – Conte è online su Whatsapp

Giuseppe Conte sta seguendo Draghi in tv da una stanza del gruppo parlamentare del Movimento Cinquestelle al Senato. «E forse nel mentre sta chattando su WhatsApp», si lascia scappare un suo ex ministro. Come fa a saperlo? «Stavo per scrivergli un messaggio e ho visto che era online».