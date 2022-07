Qualiano, occupazione abusiva di edifici pubblici: 44 denunciati

70 Visite

Qualiano: Contrasto alle occupazioni abusive. Carabinieri denunciano 44 persone per 22 appartamenti

Negli ultimi i mesi i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno intensificando i controlli volti al contrasto del fenomeno dell’occupazione abusiva.

I militari della Stazione di Qualiano, a conclusione di mirate verifiche e necessari accertamenti effettuati insieme al personale dell’Acer di Napoli e dell’Enel, hanno denunciato per invasione di edifici pubblici 44 persone.

I denunciati – appartenenti a 22 nuclei familiari – hanno occupato abusivamente negli anni gli alloggi popolari di due diversi complessi residenziali di via Giuseppe di Vittorio.

Durante le operazioni 7 di questi sono stati denunciati anche per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Avevano manomesso i contatori elettrici installati nelle “proprie” abitazioni.













