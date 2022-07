Beni confiscati Marano, il prefetto Morcone visita gli uffici della Sime Costruzioni

304 Visite

Mario Morcone, prefetto e assessore alla legalità della Regione, ha fatto tappa stamani a Marano, il comune della provincia con il maggior numero di strutture e terreni sottratti alle cosche. Morcone, in particolare, ha visitato la sede della Sime Costruzioni, in via Puccini, feudo famiglia Simeoli.

Morcone era accompagnato dal comandante Luigi Maiello e dai commissari straordinari alla guida del Comune di Marano, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. La Sime Costruzioni, società che ha realizzato un numero impressionante di abitazioni nel territorio di Marano e di comuni limitrofi, era confiscata da molti anni ma solo di recente il Comune (dopo anni di impasse e strane dimenticanze) è entrato formalmente in possesso del bene. La documentazione è stata ritrovata per puro caso nella sede dell’ufficio tecnico comunale. Per Marcone “qualcuno dovrà rendere conto alle autorità di questo increscioso episodio”.













