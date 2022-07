SICCITA’, TROIANO (IV): “COGLIERE OPPORTUNITA’ PNRR E INVESTIRE ORA NELLA RETE IDRICA”

80 Visite

“Per agire sul futuro dobbiamo intervenire sul presente e cogliere la grande opportunità del PNRR utilizzando bene i circa 4miliardi messi a disposizione per la modernizzazione delle reti idriche”. Dichiara così Francesca Troiano, deputata di IV, in merito alla grave crisi idriche che sta colpendo il Paese. “Sensibilizzare i cittadini è fondamentale ma al tempo stesso – continua l’Onorevole- c’è la necessità di sviluppare azioni concrete in tutti i settori toccati da questa emergenza: idroelettrico, idropotabile, irriguo e domestico.”

Per quanto riguarda gli investimenti sulla rete idrica “la distanza dagli standard europei è ancora alta. Dal 2012 in Italia gli investimenti pro capite sono di circa 50€, in Europa,invece, si investono nel settore idrico 100€ per abitante”.

Conclude Troiano riportando i dati statistici e sottolineando che “secondo il rapporto ISTAT di marzo 2022, nei capoluoghi di provincia e città metropolitana, solo nell’anno del 2020 è andato perso il 36,2% dell’acqua immessa nella rete idrica, esattamente 0,9 miliardi di metri cubi d’acqua. Dobbiamo partire da questi dati e – conclude la nota- investire nelle infrastrutture per eliminare le perdite di rete, realizzare nuovi depuratori e pianificare invasi per una programmazione del bilancio idrico dei territori”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS