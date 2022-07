Marano. L’Istituto Comprensivo Amanzio-Ranucci-Alfieri fa il bis del Piano Scuole Estate

164 Visite

Ieri pomeriggio 15 luglio 2022, a partire dalle ore 17,00 si è tenuta la manifestazione conclusiva delle attività inserite nel Piano Scuole Estate dell’Istituto Comprensivo Amanzio-Ranucci-Alfieri, presso il plesso Alfieri Di Marano di Napoli, Via Tagliamento,8.

L’I.C. Amanzio-Ranucci-Alfieri, diretto dalla prof.ssa Antonietta Guadagno, pure quest’anno, si conferma comunità educante e affettuosa anche nel periodo estivo continuando la sua azione didattico-educativa attraverso laboratori coinvolgenti che catturano l’interesse e la partecipazione attiva dei ragazzi, aderendo al Piano Estate 2022 (avviso 33956 del 18/05/2022-FSE-socialità,apprendimenti,accoglienza. Progetto Pon 10.1.1°-FDRPOC-CA-2022-168).

Nel periodo dal 20 giugno al 20 luglio 2022 la scuola “si è vestita di sole” accogliendo moltissimi alunni dei suoi tre ordini, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, organizzando attività in outdoor, percorsi sportivi e di canottaggio, laboratori di brain training che favoriscono le meta-emozioni con il teatro metacognitivo, i murales per educare al bello e alla legalità in una scuola di responsabilità che ha dato voce, spazio e tempo ai molteplici bisogni della sua utenza. E ancora coding, cortometraggio e

progettazione di giochi interattivi con utilizzo di applicazioni digitali (wordwall).

Non è stato tralasciato il riferimento all’Agenda 2030 con percorsi sulla salvaguardia dell’ambiente (a cura dello zoo di Napoli) con uscite sul territorio e laboratori scientifico-alimentari e creativi (esperimenti empirici e sensoriali, ceramica).

Sono stati impegnati spazi e ambienti di apprendimento in tutti e tre i plessi dell’Istituto Comprensivo coinvolgendo docenti e personale ATA interni, Esperti ed Associazioni del territorio per attuare pienamente lo spirito di una scuola comunità che risponde alle istanze degli stakeholder.

La SUMMER SCHOOL DELL’ I.C. Amanzio-Ranucci-Alfieri ha realizzato pienamente quanto affermato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi “la scuola, attraverso il piano estate, serve non solo per tenere i ragazzi durante il periodo estivo, quindi una misura antidispersione, ma è il luogo in cui si sperimentano le nuove forme di didattica, nuove forme dello stare insieme, nuove forme di espressione”.













